Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 15 марта 2025, счет 1:2 (буллиты), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Сотый гол и реализованный буллит Марченко принесли победу «Коламбусу» над «Филадельфией»
Комментарии

В ночь с 14 на 15 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Марченко (Фантилли, Сиверсон) – 04:21     1:1 Bump (Андре, Дворак) – 10:24     1:2 Марченко – 65:00    

«Коламбус» вплотную подобрался к топ-8 Восточной Конференции, оставив «Филадельфию» позади себя на расстоянии пяти очков.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко принёс победу своей команде, забросив единственную шайбу с игры и, реализовав послематчевый буллит. Гол стал 100-м для форварда в карьере НХЛ.

В составе «Флайерз» гол на счету Алекса Бампа.

Российские хоккеисты Никита Гребёнкин, Матвей Мичков («Филадельфия»), Иван Проворов и Егор Замула («Коламбус») результативными действиями не отметились.

Мичков не реализовал послематчевый буллит.

В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 19 марта. «Коламбус Блю Джекетс» встретится дома с «Каролиной Харрикейнз» 18 марта.

Топ-события воскресенья: Медведев против Алькараса, УНИКС — ЦСКА, РПЛ, АПЛ и Формула-1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android