Сотый гол и реализованный буллит Марченко принесли победу «Коламбусу» над «Филадельфией»

В ночь с 14 на 15 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

«Коламбус» вплотную подобрался к топ-8 Восточной Конференции, оставив «Филадельфию» позади себя на расстоянии пяти очков.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко принёс победу своей команде, забросив единственную шайбу с игры и, реализовав послематчевый буллит. Гол стал 100-м для форварда в карьере НХЛ.

В составе «Флайерз» гол на счету Алекса Бампа.

Российские хоккеисты Никита Гребёнкин, Матвей Мичков («Филадельфия»), Иван Проворов и Егор Замула («Коламбус») результативными действиями не отметились.

Мичков не реализовал послематчевый буллит.

В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 19 марта. «Коламбус Блю Джекетс» встретится дома с «Каролиной Харрикейнз» 18 марта.