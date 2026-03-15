Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко забил 100-й гол в НХЛ

В ночь с 14 на 15 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Марченко (Фантилли, Сиверсон) – 04:21     1:1 Bump (Андре, Дворак) – 10:24     1:2 Марченко – 65:00    

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко на пятой минуте забросил шайбу в ворота «Филадельфии», открыв счёт в матче. Этот гол стал 100-м для форварда в карьере НХЛ. Также на счету Кирилла реализованный послематчевый буллит, который стал победным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2025/26 у Марченко 57 очков (25 голов и 32 результативные передачи) в 60 матчах. Всего за карьеру в НХЛ у него 198 (100+98) очков в 276 матчах.

