Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко забил 100-й гол в НХЛ

В ночь с 14 на 15 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко на пятой минуте забросил шайбу в ворота «Филадельфии», открыв счёт в матче. Этот гол стал 100-м для форварда в карьере НХЛ. Также на счету Кирилла реализованный послематчевый буллит, который стал победным.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В сезоне-2025/26 у Марченко 57 очков (25 голов и 32 результативные передачи) в 60 матчах. Всего за карьеру в НХЛ у него 198 (100+98) очков в 276 матчах.
- 15 марта 2026
