Кирилл Марченко — второй самый быстрый снайпер в истории «Коламбуса»
В ночь с 14 на 15 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.
0:1 Марченко (Фантилли, Сиверсон) – 04:21 1:1 Bump (Андре, Дворак) – 10:24 1:2 Марченко – 65:00
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко на пятой минуте забросил шайбу в ворота «Филадельфии», открыв счёт в матче. Этот гол стал 100-м для форварда в карьере НХЛ.
Марченко (276 матчей) стал вторым самым быстрым игроком в истории «Коламбус Блю Джекетс», достигшим отметки в 100 голов, уступив только Рику Нэшу (237 матчей).
В сезоне-2025/26 у Марченко 57 очков (25 голов и 32 результативные передачи) в 60 матчах. Всего за карьеру в НХЛ у него 198 (100+98) очков в 276 матчах.
