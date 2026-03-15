Две передачи Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть в гостях «Юту»

В ночь с 14 на 15 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Дилан Гюнтер (2) и Иэн Коул.

В составе гостей голы записали на свой счёт Энтони Манта, Томми Новак, Брайан Раст и Ноэль Аччари. Российский форвард Егор Чинахов отметился двумя результативными передачами.

Россиянин Михаил Сергачёв из «Юты» очков не набрал.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин продолжает отбывать дисквалификацию.

Следующие матчи обе команды проведут в гостях 17 марта: «Юта Маммот» сыграет с «Даллас Старз», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Колорадо Эвеланш».