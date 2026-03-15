Юта Маммот – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 15 марта 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Две передачи Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть в гостях «Юту»
Комментарии

В ночь с 14 на 15 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Гюнтер – 05:06     2:0 Гюнтер – 06:37 (pp)     2:1 Манта (Карлссон, Чинахов) – 34:48 (pp)     2:2 Новак (Уозерспун, Манта) – 37:26     2:3 Раст (Ракелль, Чинахов) – 41:24 (pp)     3:3 Коул (Керфут, Стенлунд) – 44:17     3:4 Аччари (Уозерспун, Карлссон) – 48:03    

В составе хозяев шайбы забросили Дилан Гюнтер (2) и Иэн Коул.

В составе гостей голы записали на свой счёт Энтони Манта, Томми Новак, Брайан Раст и Ноэль Аччари. Российский форвард Егор Чинахов отметился двумя результативными передачами.

Россиянин Михаил Сергачёв из «Юты» очков не набрал.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин продолжает отбывать дисквалификацию.

Следующие матчи обе команды проведут в гостях 17 марта: «Юта Маммот» сыграет с «Даллас Старз», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Колорадо Эвеланш».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
