Иван Демидов повторил редчайшее достижение среди новичков «Монреаля» в XXI веке
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб сегодня уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кофилд (Слафковски, Добсон) – 07:21 1:1 Селебрини (Граф, Клингберг) – 13:12 1:2 Ферраро (Веннберг, Эклунд) – 31:56 1:3 Граф (Селебрини, Клингберг) – 36:20 2:3 Судзуки (Демидов, Добсон) – 37:38 2:4 Селебрини (Граф, Гудроу) – 57:57
Благодаря этой передаче российский форвард достиг отметки в 38 ассистов за сезон. Таким образом, Демидов превзошёл показатель Фила Гойетта, который в сезоне-1957/58 сделал 37 результативных передач, и сравнялся с Майклом Райдером (38 ассистов в сезоне-2003/04).
В XXI веке среди новичков клуба лишь Лэйн Хатсон набирал больше очков, чем Демидов (60 очков в сезоне-2024/2025). Остальные три результата, которые лучше показателя Демидова, были зафиксированы в прошлом веке.
