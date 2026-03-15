Иван Демидов повторил редчайшее достижение среди новичков «Монреаля» в XXI веке

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб сегодня уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:4.

Благодаря этой передаче российский форвард достиг отметки в 38 ассистов за сезон. Таким образом, Демидов превзошёл показатель Фила Гойетта, который в сезоне-1957/58 сделал 37 результативных передач, и сравнялся с Майклом Райдером (38 ассистов в сезоне-2003/04).

В XXI веке среди новичков клуба лишь Лэйн Хатсон набирал больше очков, чем Демидов (60 очков в сезоне-2024/2025). Остальные три результата, которые лучше показателя Демидова, были зафиксированы в прошлом веке.

Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре