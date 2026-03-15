Селебрини превзошёл достижение Кросби 20-летней давности среди тинейджеров в истории НХЛ
Нападающий Маклин Селебрини стал одним из героев матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:2. 19-летний форвард оформил дубль и сделал одну результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кофилд (Слафковски, Добсон) – 07:21 1:1 Селебрини (Граф, Клингберг) – 13:12 1:2 Ферраро (Веннберг, Эклунд) – 31:56 1:3 Граф (Селебрини, Клингберг) – 36:20 2:3 Судзуки (Демидов, Добсон) – 37:38 2:4 Селебрини (Граф, Гудроу) – 57:57
После этой игры на счету Селебрини стало 18 голов и 31 ассист — 49 очков в 32 выездных матчах текущего сезона. Таким образом, он превзошел показатель Сидни Кросби (18+29 — 47 очков на выезде в сезоне-2005/06) по количеству очков на выезде среди тинейджеров.
Больше очков на выезде среди тинейджеров в истории лиги набирали только Уэйн Гретцки (23+37 — 60 в сезоне-1979/80) и сам Кросби (17+39 — 56 в сезоне-2006/07).
