Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Селебрини превзошёл достижение Кросби 20-летней давности среди тинейджеров в истории НХЛ

Селебрини превзошёл достижение Кросби 20-летней давности среди тинейджеров в истории НХЛ
Комментарии

Нападающий Маклин Селебрини стал одним из героев матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:2. 19-летний форвард оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кофилд (Слафковски, Добсон) – 07:21     1:1 Селебрини (Граф, Клингберг) – 13:12     1:2 Ферраро (Веннберг, Эклунд) – 31:56     1:3 Граф (Селебрини, Клингберг) – 36:20     2:3 Судзуки (Демидов, Добсон) – 37:38     2:4 Селебрини (Граф, Гудроу) – 57:57    

После этой игры на счету Селебрини стало 18 голов и 31 ассист — 49 очков в 32 выездных матчах текущего сезона. Таким образом, он превзошел показатель Сидни Кросби (18+29 — 47 очков на выезде в сезоне-2005/06) по количеству очков на выезде среди тинейджеров.

Больше очков на выезде среди тинейджеров в истории лиги набирали только Уэйн Гретцки (23+37 — 60 в сезоне-1979/80) и сам Кросби (17+39 — 56 в сезоне-2006/07).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android