Селебрини превзошёл достижение Кросби 20-летней давности среди тинейджеров в истории НХЛ

Нападающий Маклин Селебрини стал одним из героев матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:2. 19-летний форвард оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

После этой игры на счету Селебрини стало 18 голов и 31 ассист — 49 очков в 32 выездных матчах текущего сезона. Таким образом, он превзошел показатель Сидни Кросби (18+29 — 47 очков на выезде в сезоне-2005/06) по количеству очков на выезде среди тинейджеров.

Больше очков на выезде среди тинейджеров в истории лиги набирали только Уэйн Гретцки (23+37 — 60 в сезоне-1979/80) и сам Кросби (17+39 — 56 в сезоне-2006/07).

