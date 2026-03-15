Селебрини идёт по графику лучшего тинейджера в истории НХЛ после Гретцки по очкам в гостях
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини продолжает впечатлять результативностью на выезде в НХЛ. В 32 гостевых матчах в этом сезоне на его счету 18 голов и 31 результативная передача — всего 49 очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кофилд (Слафковски, Добсон) – 07:21 1:1 Селебрини (Граф, Клингберг) – 13:12 1:2 Ферраро (Веннберг, Эклунд) – 31:56 1:3 Граф (Селебрини, Клингберг) – 36:20 2:3 Судзуки (Демидов, Добсон) – 37:38 2:4 Селебрини (Граф, Гудроу) – 57:57
Это означает, что Селебрини набирает в среднем 1,53 очка за игру на выезде. В истории лиги только один тинейджер завершал сезон с таким или более высоким показателем (при минимум 10 выездных матчах) — Уэйн Гретцки, который показывал 1,74 очка за игру в сезоне-1980/81 и 1,54 в сезоне-1979/80.
Напомним, сегодня Маклин сделал дубль и ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», а его клуб в итоге выиграл 4:2.
