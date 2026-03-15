Игорь Чернышов получил тяжёлую травму в НХЛ. Россиянин пытался встать, но падал с ног

Российский нападающий «Сан--Хосе Шаркс» Игорь Чернышов получил тяжёлую травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
Всё случилось на первой минуте матча. Чернышов успел провести на льду всего 28 секунд и в одном из эпизодов канадский защитник хозяев Майк Мэтисон попал в голову россиянина, после чего тот упал на лёд, и, судя по всему, ещё раз ударился головой. Рефери тут же остановил матч, Чернышов несколько раз попытался подняться, но падал с ног, как показалось, теряя сознание.
У Чернышова появилась кровь, появившиеся медики закрыли часть лица полотенцем и увели нападающего в раздевалку.
«Сан-Хосе» в итоге выиграл 4:2. У Чернышова в текущем сезоне три гола и восемь ассистов в 16 матчах.
