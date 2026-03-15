Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Чернышов получил тяжёлую травму в НХЛ. Россиянин пытался встать, но падал с ног

Игорь Чернышов получил тяжёлую травму в НХЛ. Россиянин пытался встать, но падал с ног
Комментарии

Российский нападающий «Сан--Хосе Шаркс» Игорь Чернышов получил тяжёлую травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кофилд (Слафковски, Добсон) – 07:21     1:1 Селебрини (Граф, Клингберг) – 13:12     1:2 Ферраро (Веннберг, Эклунд) – 31:56     1:3 Граф (Селебрини, Клингберг) – 36:20     2:3 Судзуки (Демидов, Добсон) – 37:38     2:4 Селебрини (Граф, Гудроу) – 57:57    

Всё случилось на первой минуте матча. Чернышов успел провести на льду всего 28 секунд и в одном из эпизодов канадский защитник хозяев Майк Мэтисон попал в голову россиянина, после чего тот упал на лёд, и, судя по всему, ещё раз ударился головой. Рефери тут же остановил матч, Чернышов несколько раз попытался подняться, но падал с ног, как показалось, теряя сознание.

У Чернышова появилась кровь, появившиеся медики закрыли часть лица полотенцем и увели нападающего в раздевалку.

«Сан-Хосе» в итоге выиграл 4:2. У Чернышова в текущем сезоне три гола и восемь ассистов в 16 матчах.

Чемпион НХЛ Шмидт выпил пива с болельщиками

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android