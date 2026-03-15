Два гола и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Чикаго»

В ночь с 14 на 15 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арене» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

На счету российского хоккеиста Павла Дорофеева два гола и результативная передача. Помимо Павла заброшенными шайбами отметились Расмус Андерссон и Киган Колесар.

Канадский вратарь Эдин Хилл оформил «сухарь», совершив 21 сейв.

Российские хоккеисты Иван Барбашёв («Голден Найтс») и Илья Михеев («Блэкхоукс») результативными действиями не отметились.

Обе команды следующий матчи проведут дома 18 марта: «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Миннесотой Уайлд» 18 марта.