Результаты матчей НХЛ на 15 марта 2026 года

В ночь на 15 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Оттава Сенаторз» – «Анахайм Дакс» — 2:0;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Бостон Брюинз» — 2:3 Б;

«Виннипег Джетс» – «Колорадо Эвеланш» — 3:1;

«Миннесота Уайлд» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:4;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Калгари Флэймз» — 3:2;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 6:4;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Каролина Харрикейнз» — 2:4;

«Монреаль Канадиенс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:4;

«Баффало Сэйбрз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2 Б;

«Филадельфия Флайерз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2 Б;

«Даллас Старз» – «Детройт Ред Уингз» — 3:2 ОТ;

«Юта Маммот» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:4;

«Ванкувер Кэнакс» – «Сиэтл Кракен» — 2:5;

«Вегас Голден Найтс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 4:0.