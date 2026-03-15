Сегодня, 15 марта, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 15 марта 2026 года (время московское):

9:00. «Кузнецкие Медведи» – МХК «Молот»;

11:00. «Стальные Лисы» – «Мамонты Югры»;

13:00. «Крылья Советов» – МХК «Спартак»;

13:00. «Ирбис» – «Авто»;

13:00. «Спутник» – «Ладья»;

13:00. «Чайка» – «Белые Медведи»;

13:00. ХК «Капитан» – МХК «Динамо» СПб;

13:00. «Красноярские Рыси» – «Сибирские Снайперы»;

13:00. «АКМ-Юниор» – «СКА-1946».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 101 очком после 58 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.