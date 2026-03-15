«Вашингтон» вышел на второе место по числу голов, забитых защитниками в этом сезоне
Поделиться
Защитники «Вашингтон Кэпиталз» забили 46 голов в этом сезоне, что является вторым лучшим результатом в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба «столичных». Защитники «Вашингтона» Мэтт Рой и Расмус Сандин отметились заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Рой (Сандин, Лапьер) – 21:15 1:1 Макэвой (Пастрняк) – 31:57 2:1 Сандин – 43:12 2:2 Макэвой (Заха, Арвидссон) – 50:09 2:3 Минтен – 65:00
Лидером по данному показателю является «Коламбус Блю Джекетс» — 49, а третьим — «Баффало Сэйбрз» (45).
На данный момент «Кэпиталз» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 74 очка после 68 матчей. От зоны плей-офф столичная команда отстаёт на шесть очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 марта 2026
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:32
-
08:12
-
07:47
-
07:35
-
07:18
-
07:07
-
06:54
-
06:54
-
06:20
-
05:58
-
05:34
-
05:07
-
04:45
-
04:45
-
04:36
-
04:05
-
03:51
-
03:49
-
02:20
-
02:13
-
02:03
-
01:55
-
01:43
-
01:17
- 14 марта 2026
-
23:56
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:42
-
23:28
-
23:08