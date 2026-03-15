«Вашингтон» вышел на второе место по числу голов, забитых защитниками в этом сезоне

Защитники «Вашингтон Кэпиталз» забили 46 голов в этом сезоне, что является вторым лучшим результатом в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба «столичных». Защитники «Вашингтона» Мэтт Рой и Расмус Сандин отметились заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 Б).

Лидером по данному показателю является «Коламбус Блю Джекетс» — 49, а третьим — «Баффало Сэйбрз» (45).

На данный момент «Кэпиталз» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 74 очка после 68 матчей. От зоны плей-офф столичная команда отстаёт на шесть очков.