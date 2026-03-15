«Это немного выбило нас из колеи». Селебрини — о травме Чернышова в матче с «Монреалем»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини рассказал о своих эмоциях сразу после травмы российского форварда «акул» Игоря Чернышова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2).
«Я сказал Уиллу на скамейке запасных, что это немного выбило нас из колеи. Очень страшно. Сейчас он уже в команде, но я надеюсь, что с ним всё в порядке и он больше ничего не почувствует», — приводит слова Селебрини журналист Макс Миллер в социальной сети Х.
Россиянин получил травму на первой минуте матча. Чернышов успел провести на льду всего 28 секунд, когда в одном из эпизодов канадский защитник «Монреаля» Майк Мэтисон попал в голову Игоря, после чего тот упал на лёд. Рефери тут же остановил матч, Чернышов несколько раз попытался подняться, но в итоге падал. У него появилась кровь, медики закрыли часть лица полотенцем и увели нападающего в раздевалку.
- 15 марта 2026
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:32
-
08:12
-
07:47
-
07:35
-
07:18
-
07:07
-
06:54
-
06:54
-
06:20
-
05:58
-
05:34
-
05:07
-
04:45
-
04:45
-
04:36
-
04:05
-
03:51
-
03:49
-
02:20
-
02:13
-
02:03
-
01:55
-
01:43
-
01:17
- 14 марта 2026
-
23:56
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:42
-
23:28
-
23:08