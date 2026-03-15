«Это немного выбило нас из колеи». Селебрини — о травме Чернышова в матче с «Монреалем»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини рассказал о своих эмоциях сразу после травмы российского форварда «акул» Игоря Чернышова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2).

«Я сказал Уиллу на скамейке запасных, что это немного выбило нас из колеи. Очень страшно. Сейчас он уже в команде, но я надеюсь, что с ним всё в порядке и он больше ничего не почувствует», — приводит слова Селебрини журналист Макс Миллер в социальной сети Х.

Россиянин получил травму на первой минуте матча. Чернышов успел провести на льду всего 28 секунд, когда в одном из эпизодов канадский защитник «Монреаля» Майк Мэтисон попал в голову Игоря, после чего тот упал на лёд. Рефери тут же остановил матч, Чернышов несколько раз попытался подняться, но в итоге падал. У него появилась кровь, медики закрыли часть лица полотенцем и увели нападающего в раздевалку.