«Это немного выбило нас из колеи». Селебрини — о травме Чернышова в матче с «Монреалем»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини рассказал о своих эмоциях сразу после травмы российского форварда «акул» Игоря Чернышова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кофилд (Слафковски, Добсон) – 07:21     1:1 Селебрини (Граф, Клингберг) – 13:12     1:2 Ферраро (Веннберг, Эклунд) – 31:56     1:3 Граф (Селебрини, Клингберг) – 36:20     2:3 Судзуки (Демидов, Добсон) – 37:38     2:4 Селебрини (Граф, Гудроу) – 57:57    

«Я сказал Уиллу на скамейке запасных, что это немного выбило нас из колеи. Очень страшно. Сейчас он уже в команде, но я надеюсь, что с ним всё в порядке и он больше ничего не почувствует», — приводит слова Селебрини журналист Макс Миллер в социальной сети Х.

Россиянин получил травму на первой минуте матча. Чернышов успел провести на льду всего 28 секунд, когда в одном из эпизодов канадский защитник «Монреаля» Майк Мэтисон попал в голову Игоря, после чего тот упал на лёд. Рефери тут же остановил матч, Чернышов несколько раз попытался подняться, но в итоге падал. У него появилась кровь, медики закрыли часть лица полотенцем и увели нападающего в раздевалку.

