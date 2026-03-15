Расписание матчей КХЛ на 15 марта 2026 года

Сегодня, 15 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 15 марта 2026 года (время московское):

14:00. ХК «Сочи» – «Амур»;

14:30. «Салават Юлаев» – «Шанхайские Драконы»;

17:10. «Динамо» Мн – «Локомотив».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 95 очками после 66 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 103 очка после 65 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.