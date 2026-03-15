Расписание матчей ВХЛ на 15 марта 2026 года

Сегодня, 15 марта, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 15 марта 2026 года (время — московское):

17:00. «Динамо» СПб – «Ростов»;

17:00. СКА-ВМФ – ХК «Тамбов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 104 очка в 61 матче. Второе место занимает «Югра» с 99 очками после 61 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (93 очка в 60 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.