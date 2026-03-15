Анже Копитар стал лучшим бомбардиром в истории «Лос-Анджелеса»

Нападающий и капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар стал лучшим бомбардиром в истории клуба, побив рекорд Марселя Дионна (1307 очков в 921 игре), выступавшего за команду с 1975 по 1987 год. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Копитар оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Гласс (Грицюк) – 07:58     2:0 Хишир (Майер, Хьюз) – 11:04     2:1 Копитар (Кларк, Панарин) – 24:15 (pp)     2:2 Панарин (Эдмундсон, Кемпе) – 26:03     2:3 Уорд (Кларк, Хелениус) – 31:43     3:3 Грицюк (Хямеэнахо, Хэмилтон) – 40:25     4:3 Хишир (Браун, Братт) – 52:42 (pp)     4:4 Копитар (Панарин, Кларк) – 53:42 (pp)     5:4 Хьюз (Хишир, Хэмилтон) – 57:31 (pp)     6:4 Майер (Хишир) – 59:12    

Теперь на счету 38-летнего словенца стало 30 (10+20) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+14». Всего за карьеру в лиге в рамках регулярок – 1308 (450+858) очков в 1505 играх.

Копитар выступает за «Лос-Анджелес» с сезона-2006/2007, это его единственный клуб в лиге. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). Ранее нападающий сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ.

