Тренер «Сан-Хосе» — о травме Чернышова: когда видишь, что игрок выбыл, надо играть за него

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски заявил, что травма российского нападающего «акул» Игоря Чернышова в начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2) замотивировала команду на победу.

«Когда видишь, что игрок выбыл из игры, нужно играть за него. И я думаю, наши ребята отлично справились, у нас было 11 нападающих на протяжении всей игры, и они действительно проявили себя с лучшей стороны», — приводит слова Варсофски журналист Шен Пен в социальной сети Х.

Россиянин получил травму на первой минуте матча. Чернышов успел провести на льду всего 28 секунд, когда в одном из эпизодов канадский защитник «Монреаля» Майк Мэтисон попал в голову Игоря, после чего тот упал на лёд. Рефери тут же остановил матч, Чернышов несколько раз попытался подняться, но в итоге падал. У него появилась кровь, медики закрыли часть лица полотенцем и увели нападающего в раздевалку.