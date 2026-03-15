«Даллас» набрал очки в 15 играх подряд и повторил рекорд франшизы

«Даллас Старз» обыграл «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ) и продлил серию матчей с набранными очками в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до 15. На этом отрезке команда под руководством Глена Галуцена одержала 14 побед и один раз уступила в серии буллитов «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:5.

Как сообщает пресс-служба «Старз» в социальной сети Х, «Даллас» повторил рекорд клуба и франшизы (включая достижения «Миннесоты Норт Старз») по продолжительности серии игр без поражений в основное время. Он был установлен в сезоне-1998/1999 (12 побед и три ничьих).

На данный момент «Старз» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 94 очка за 66 матчей.