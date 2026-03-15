«Даллас» набрал очки в 15 играх подряд и повторил рекорд франшизы
«Даллас Старз» обыграл «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ) и продлил серию матчей с набранными очками в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до 15. На этом отрезке команда под руководством Глена Галуцена одержала 14 побед и один раз уступила в серии буллитов «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Джонстон (Бурк, Лундквист) – 08:57 2:0 Бантинг (Грицковян, Робертсон) – 22:19 (pp) 2:1 Эдвинссон (Зайдер, ван Римсдайк) – 46:51 2:2 Рэймонд (Финни, Дебринкэт) – 56:34 3:2 Харли (Джонстон) – 62:05
Как сообщает пресс-служба «Старз» в социальной сети Х, «Даллас» повторил рекорд клуба и франшизы (включая достижения «Миннесоты Норт Старз») по продолжительности серии игр без поражений в основное время. Он был установлен в сезоне-1998/1999 (12 побед и три ничьих).
На данный момент «Старз» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 94 очка за 66 матчей.
