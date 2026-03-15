Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас» набрал очки в 15 играх подряд и повторил рекорд франшизы

Комментарии

«Даллас Старз» обыграл «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ) и продлил серию матчей с набранными очками в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до 15. На этом отрезке команда под руководством Глена Галуцена одержала 14 побед и один раз уступила в серии буллитов «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Джонстон (Бурк, Лундквист) – 08:57     2:0 Бантинг (Грицковян, Робертсон) – 22:19 (pp)     2:1 Эдвинссон (Зайдер, ван Римсдайк) – 46:51     2:2 Рэймонд (Финни, Дебринкэт) – 56:34     3:2 Харли (Джонстон) – 62:05    

Как сообщает пресс-служба «Старз» в социальной сети Х, «Даллас» повторил рекорд клуба и франшизы (включая достижения «Миннесоты Норт Старз») по продолжительности серии игр без поражений в основное время. Он был установлен в сезоне-1998/1999 (12 побед и три ничьих).

На данный момент «Старз» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 94 очка за 66 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android