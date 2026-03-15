Марченко — о победном буллите: Замула сказал мне, что они знают все наши приёмы
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко заявил, что решил по-другому пробить послематчевый буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» после разговора с защитником «Филадельфии» Егором Замулой. Буллит Марченко принёс команде победу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:30 МСК
1 : 2
0:1 Марченко (Фантилли, Сиверсон) – 04:21     1:1 Bump (Андре, Дворак) – 10:24     1:2 Марченко – 65:00    

«Просто нужно что-то менять. Я поговорил с Замулой, он уже давно в этой команде, и он сказал мне, что они изучают каждую игру заранее, знают все наши приёмы в серии буллитов, и нужно придумать что-то новое», — приводит слова Марченко журналист Джефф Свобода в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 60 матчей, в которых отметился 25 голами и 32 передачами при полезности «+6».

