Марченко — о победном буллите: Замула сказал мне, что они знают все наши приёмы
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко заявил, что решил по-другому пробить послематчевый буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» после разговора с защитником «Филадельфии» Егором Замулой. Буллит Марченко принёс команде победу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Марченко (Фантилли, Сиверсон) – 04:21 1:1 Bump (Андре, Дворак) – 10:24 1:2 Марченко – 65:00
«Просто нужно что-то менять. Я поговорил с Замулой, он уже давно в этой команде, и он сказал мне, что они изучают каждую игру заранее, знают все наши приёмы в серии буллитов, и нужно придумать что-то новое», — приводит слова Марченко журналист Джефф Свобода в социальной сети Х.
В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 60 матчей, в которых отметился 25 голами и 32 передачами при полезности «+6».
- 15 марта 2026
-
10:30
-
10:16
-
09:56
-
09:34
-
09:30
-
09:20
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:32
-
08:12
-
07:47
-
07:35
-
07:18
-
07:07
-
06:54
-
06:54
-
06:20
-
05:58
-
05:34
-
05:07
-
04:45
-
04:45
-
04:36
-
04:05
-
03:51
-
03:49
-
02:20
-
02:13
-
02:03
-
01:55
-
01:43
-
01:17
- 14 марта 2026
-
23:56