Марченко — о победном буллите: Замула сказал мне, что они знают все наши приёмы

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко заявил, что решил по-другому пробить послематчевый буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» после разговора с защитником «Филадельфии» Егором Замулой. Буллит Марченко принёс команде победу со счётом 2:1.

«Просто нужно что-то менять. Я поговорил с Замулой, он уже давно в этой команде, и он сказал мне, что они изучают каждую игру заранее, знают все наши приёмы в серии буллитов, и нужно придумать что-то новое», — приводит слова Марченко журналист Джефф Свобода в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 60 матчей, в которых отметился 25 голами и 32 передачами при полезности «+6».