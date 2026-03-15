Лидер «Сочи» отреагировал на текущую обстановку в южном регионе России

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий заявил, что в команде относятся с пониманием к сложившейся ситуации в Сочи, и отметил, что лично у него нет страхов касательно безопасности в городе.

– Насколько на «Сочи» влияет непростая ситуация в городе? Те же переносы матчей и общая нестабильность в регионе.

– Конечно, это вызов, такая сейчас ситуация, не только у нас, в стране и в мире в целом. Такая обстановка непростая. Относимся с пониманием, решаем ситуации по мере их поступления, всё согласовано с лигой, по регламенту.

Думаю, что эти вопросы больше лига решает, главное, чтобы матчи состоялись и не было никаких переносов. Я не сразу попал в команду, живу там четвёртый месяц, попозже пришёл, но проблем не ощущаю, всё прекрасно.

– То есть у вас лично никаких страхов касательно безопасности в Сириусе нет?

– Абсолютно, в городе всё хорошо. Это очень приятное место для жизни, – сказал Кагарлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.