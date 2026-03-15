Форвард «Нью‑Джерси» Нико Хишир признан первой звездой дня в НХЛ

Швейцарский нападающий «Нью‑Джерси Дэвилз» Нико Хишир был признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Форвард отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Лос‑Анджелес Кингз» (6:3).

Второй звездой стал канадский форвард «Сан‑Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, который оформил дубль и отдал голевую передачу в игре с «Монреаль Канадиенс» (4:2).

Третьей звездой назван шведский вратарь «Оттавы Сенаторз» Линус Улльмарк, отразивший 23 броска в матче с «Анахайм Дакс» (2:0), при этом сыграв «на ноль».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Хишира 50 (23+27) очков в 66 встречах. 19-летний Селебрини провёл 64 матча, в которых набрал 94 (35+59) очка. 32-летний Улльмарк записал в свой актив 37 игр и 20 побед.