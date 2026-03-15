Дмитрий Кагарлицкий рассказал, как отреагировал на расставание с «Ак Барсом»

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий ответил на вопрос о своём уходе из казанского «Ак Барса» и заявил, что у него не было никаких обид и претензий к руководству команды.

– Вы уходили из «Ак Барса» не без претензий по отношению к руководству клуба. Все обиды уже в прошлом?

– Нет, обид и не было на самом деле, это всё было сделано скорее в шуточной форме. Никаких обид, мы виделись с Маратом Фаритовичем (Валиуллиным, генеральным менеджером «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата») утром в день игры, пообщались, он подходил в раздевалке к ребятам. Поговорили, посмеялись, всё в порядке. Это бизнес, часть хоккея, часть жизни и нашей работы. Ничего страшного, – сказал Кагарлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.