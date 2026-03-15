Михайлов: может, ЦСКА не играет в самый красивый хоккей в КХЛ, но виден игровой рисунок

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Михайлов высказался о победе ЦСКА над «Автомобилистом» (3:0).

– Борис Петрович, поздравляем, ЦСКА взял реванш у «Автомобилиста» за недавнее поражение в Москве – 0:1. Позитив?

– Это очень приятная и полезная накануне плей-офф победа над соперником, который к весне набрал хорошую форму и чувствовал себя уверенно в играх со всеми лидерами Восточной конференции. Но на одной этой победе нет смысла зацикливаться. Главное, что ЦСКА закрепился на четвёртой позиции на Западе и подходит к плей-офф в стабильном состоянии, это большой плюс для команды.

– Что это значит?

– Может быть, ЦСКА не играет в самый красивый хоккей в КХЛ. Но по ходу чемпионата команде удалось наработать ту систему игры, которая приносит ей результат. Виден игровой рисунок, видны требования, которые предъявляет хоккеистам тренерский штаб. Команда их приняла, воплотила на льду – и на данном этапе пришёл стабильный результат. Впрочем, всё ещё впереди.

– Первую половину чемпионата ЦСКА шёл ближе к восьмому месту, а теперь есть шанс завершить чемпионат даже вторым на Западе?

– До второго места команда вряд ли дотянется, соперники впереди. Но важно то, что вполне реален старт в плей-офф с домашней площадки. Ещё в начале зимы такой результат был под вопросом.

– Насколько важно стартовать дома?

– Начинать плей-офф лучше при своих болельщиках, они внушают уверенность. Тем более что у нас команда достаточно молодая, не у всех есть необходимый кубковый опыт, – приводит слова Михайлова Russia-Hockey.