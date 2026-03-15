Кагарлицкий — о плей-офф КХЛ: буду рад, если «Северсталь» подарит городу праздник

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, за кем будет следить в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

– Вы не будете играть в плей-офф, но следить за хоккеем продолжите? За кого будете переживать?

– Буду смотреть, конечно. В первую очередь следить за ребятами, с кем дружу, с кем общаюсь, именно буду больше за конкретных ребят болеть, а не за определённую команду.

– Возможно, будете поддерживать «Северсталь»? Не чужой для вас клуб на перепутье – все давно ждут от Череповца следующего шага и минимум второй раунд.

– Действительно, уже пора. Буду рад, если «Северсталь» подарит городу такой праздник и выйдет во второй раунд, это было бы здорово. Давно не случалось такого с клубом, это будет большое событие.

Конечно, Череповец я люблю, всегда приятно приезжать в этот город, а тем более если команда поднимется куда-то вперёд, то это плюс для популярности хоккея там будет, для всех болельщиков, – сказал Кагарлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.