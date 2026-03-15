Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Иван Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:4). Таким образом, он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги, обогнав 20-летнего канадского форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке (51 очко в 66 играх).

Теперь на счету 20-летнего россиянина стало 52 (14+38) очка в 65 матчах сезона при полезности «+6». Замыкает топ-3 18-летний канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (48 очков в 67 играх).

Всего Демидов провёл 67 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 39 результативными передачами. Иван был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.

