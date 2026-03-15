Дмитрий Кагарлицкий отреагировал на слова Александра Барабанова после матча с «Ак Барсом»

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ и отреагировал на слова форварда казанского клуба Александра Барабанова, что сочинцы больше доигрывали сезон.

– «Сочи» здорово провёл второй и третий период в матче с «Ак Барсом», но очки зацепить не удалось. Что пошло не так?

– Где-то хромает реализация, у нас были хорошие моменты, но где-то штанга, где-то вратарь соперника здорово сыграл. Не забываем и о том, что у «Ак Барса» очень хорошая оборона, системная игра, поэтому не так просто эту оборону пройти. Тем не менее хорошие голевые шансы у нас были, мы ими не воспользовались. Должны были забивать, не хватило реализации.

– Александр Барабанов отметил, что, несмотря на уважение к сопернику, чувствовалось, что там ребята доигрывают сезон, не было огня в глазах. Как будто бы был летний хоккей. Что вы скажете?

– Я с Саней не согласен в этом плане, у нас здесь все профессионалы, выходим на лёд всегда ради победы, играть до конца. Много общаемся внутри коллектива, с ребятами, что играем друг за друга, за команду, за наш город, за свои фамилии, своё будущее.

Тут нет такого уныния, по крайней мере, я не чувствую его в раздевалке, что мы уже лапки свесили, никакого летнего хоккея у нас нет, это неправда. Знаете, если мы бы вышли с таким настроем, как у летнего хоккея, мы бы не доминировали в их зоне во втором и третьем периодах больше половины матча. Так что я не согласен с такой оценкой нашей игры, – сказал Кагарлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.