Форвард «Сан‑Хосе» Чернышов избежал серьёзной травмы после удара в голову

Российский нападающий «Сан‑Хосе Шаркс» Игорь Чернышов избежал серьёзной травмы после удара в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2). Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера «акул» Райана Варсофски.
Отмечается, что россиянин вернулся в команду после медицинского обследования в больнице. Форвард отправится с командой в Оттаву на следующую игру, которая пройдёт в ночь на 16 марта.
20-летний хоккеист получил травму на первой минуте матча. Чернышов успел провести на льду всего 28 секунд, когда в одном из эпизодов канадский защитник «Монреаля» Майк Мэтисон попал в голову Игоря, после чего тот упал на лёд. Рефери тут же остановил матч, Чернышов несколько раз попытался подняться, но в итоге падал. У него появилась кровь, медики закрыли часть лица полотенцем и увели нападающего в раздевалку.
- 15 марта 2026
