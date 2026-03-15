Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кагарлицкий — о будущем: заинтересован в том, чтобы остаться. Верю в «Сочи»

Комментарии

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий высказался о своём будущем в южном клубе и выразил желание остаться в команде.

– То есть, судя по вашему настрою, планируете остаться в «Сочи» ещё минимум на сезон? Вас всё устраивает?
– Меня лично — вполне. Конечно, меня текущая спортивная составляющая не устраивает, что мы не попадаем в плей-офф. Это неприятный момент. Вызов для меня в каком-то смысле, не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно этот вызов принять, преодолеть, выйти в плей-офф вместе с «Сочи». И дальше пошуршать максимально, повоевать с лидерами. В плей-офф, главное, попасть, а дальше у всех есть шансы, будь что будет.

– Психологически после топ-клубов, таких как московское «Динамо», СКА и «Ак Барс», сложно было переходить в «Сочи»? Уже в момент вашего перехода все понимали, что шансов на плей-офф немного.
– Здесь хорошие ребята, хорошая команда. Шансы у нас были, и мы боролись, просто не всё получилось. Повторюсь, дело всё в головах. Их надо будет просто перенастроить и идти дальше за новыми вызовами. В составе много талантливых игроков, способных ребят, чтобы не просто идти в плей-офф, а бороться с ними за кубок.

Так что будем над этим работать, будем идти вперёд. У нас есть чёткая цель, не знаю, как всё сложится, у меня нет пока контракта на следующий год, не знаю, какие планы на меня у руководства. Тем не менее я заинтересован в том, чтобы остаться, верю в будущее этой команды, всё у неё будет хорошо, – сказал Кагарлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полностью интервью с Дмитрием Кагарлицким можно прочитать на «Чемпионате»:
«Ситуация в мире и стране непростая — это вызов». Взгляд на проблемы ХК «Сочи» изнутри
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android