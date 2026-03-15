Кагарлицкий — о будущем: заинтересован в том, чтобы остаться. Верю в «Сочи»

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий высказался о своём будущем в южном клубе и выразил желание остаться в команде.

– То есть, судя по вашему настрою, планируете остаться в «Сочи» ещё минимум на сезон? Вас всё устраивает?

– Меня лично — вполне. Конечно, меня текущая спортивная составляющая не устраивает, что мы не попадаем в плей-офф. Это неприятный момент. Вызов для меня в каком-то смысле, не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно этот вызов принять, преодолеть, выйти в плей-офф вместе с «Сочи». И дальше пошуршать максимально, повоевать с лидерами. В плей-офф, главное, попасть, а дальше у всех есть шансы, будь что будет.

– Психологически после топ-клубов, таких как московское «Динамо», СКА и «Ак Барс», сложно было переходить в «Сочи»? Уже в момент вашего перехода все понимали, что шансов на плей-офф немного.

– Здесь хорошие ребята, хорошая команда. Шансы у нас были, и мы боролись, просто не всё получилось. Повторюсь, дело всё в головах. Их надо будет просто перенастроить и идти дальше за новыми вызовами. В составе много талантливых игроков, способных ребят, чтобы не просто идти в плей-офф, а бороться с ними за кубок.

Так что будем над этим работать, будем идти вперёд. У нас есть чёткая цель, не знаю, как всё сложится, у меня нет пока контракта на следующий год, не знаю, какие планы на меня у руководства. Тем не менее я заинтересован в том, чтобы остаться, верю в будущее этой команды, всё у неё будет хорошо, – сказал Кагарлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.