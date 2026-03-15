Экс-форвард «Питтсбурга» стал одним из совладельцев «Каролины»

Владелец «Каролины Харрикейнз» Том Дандон продал часть клуба трём новым миноритарным инвесторам. Как сообщает пресс-служба «ураганов», к группе совладельцев присоединились Бретт Джефферсон, Марк Грэндинсон и бывший хоккеист «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс» Бобби Фарнэм.

«Бретт, Марк и Бобби — опытные руководители, чьи знания и опыт помогут нам продолжать развивать успех команды и усиливать её влияние. Бретт живёт в этом регионе, а Марк вскоре переедет в Роли, так что их участие будет тесно связано с местным сообществом. А Бобби как бывший игрок НХЛ находится в уникальной позиции, чтобы помочь владельцам в дальнейшей работе», – приводит слова Дандона пресс-служба клуба.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

