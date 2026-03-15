Доми — о травме Мэттьюса: когда видишь, как бьют твоего капитана, внутри закипает злость

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Доми прокомментировал эпизод с травмой капитана команды Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ. Во втором периоде игры с «Анахайм Дакс» (6:4) Мэттьюс покинул лёд из-за повреждения нижней части тела, полученного после удара коленом от защитника «уток» Радко Гудаса.

«Когда видишь, как так бьют твоего капитана, одного из моих самых близких друзей, одного из лучших игроков мира, фактически лицо НХЛ, – конечно, внутри закипает сильная злость», – приводит слова Доми The Athletic.

Позднее стало известно, что Мэттьюс выбыл из строя до окончания текущего сезона. Всего в нынешнем сезоне американский форвард принял участие в 60 играх, заработав суммарно 53 (27+26) очка.