Доми — о травме Мэттьюса: когда видишь, как бьют твоего капитана, внутри закипает злость

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Доми прокомментировал эпизод с травмой капитана команды Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ. Во втором периоде игры с «Анахайм Дакс» (6:4) Мэттьюс покинул лёд из-за повреждения нижней части тела, полученного после удара коленом от защитника «уток» Радко Гудаса.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Маччелли – 07:19     1:1 Готье (Крайдер, Лакомб) – 12:19     1:2 Мур (Харкинс) – 14:26     1:3 Минтюков (Пилинг, Вьель) – 22:55     2:3 Мэттьюс (Нис, Нюландер) – 30:47 (pp)     3:3 Таварес (Маччелли, Нис) – 36:26 (pp)     4:3 Нюландер – 40:36 (pp)     5:3 Гру (Карло) – 48:35 (sh)     6:3 Нис (Маккейб, Таварес) – 58:12     6:4 Киллорн (Вьель, Труба) – 59:34    

«Когда видишь, как так бьют твоего капитана, одного из моих самых близких друзей, одного из лучших игроков мира, фактически лицо НХЛ, – конечно, внутри закипает сильная злость», – приводит слова Доми The Athletic.

Позднее стало известно, что Мэттьюс выбыл из строя до окончания текущего сезона. Всего в нынешнем сезоне американский форвард принял участие в 60 играх, заработав суммарно 53 (27+26) очка.

