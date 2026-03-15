Крикунов оценил слова Ротенберга про ненастоящие победы сборных США и Канады

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова первого вице‑президента Федерации хоккея России, главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга, который ранее заявил, что победы США и Канады на ЧМ или ОИ – ненастоящие, так как там не было России.

«В принципе, он правильно говорит. Что там выиграли США и Канада, если нас не было? И Беларуси не было. Белорусы тоже могли бы какой-нибудь сюрприз преподнести. У нас сборная хорошая могла бы быть. Так что, скорее всего, он прав», – приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.