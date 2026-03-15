«Динамо» Мн — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:10 мск

Сегодня, 15 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Минске состоится встреча между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 17:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет шестая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. Минчане одержали две победы (3:2 Б, 4:2) и трижды проиграли (2:3 Б, 1:2, 4:5 Б).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» провело 65 игр, в которых набрало 83 очка, и расположилось на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 95 очками после 66 матчей находится на первой строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.