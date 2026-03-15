Защитник «Айлендерс» Мейфилд провёл 600-й матч в регулярках НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Мейфилд провёл свой 600-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Юбилейной для него стала игра с «Калгари Флэймз» (3:2).

Теперь на счету 33-летнего хоккеиста стало 600 матчей в регулярках в составе «Айлендерс» и 135 (30+105) очков. В нынешнем сезоне он провёл 65 игр, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами при полезности «-7».

Мейфилд на протяжении всей карьеры в НХЛ выступает за клуб из Нью-Йорка. Он был выбран «Айлендерс» во втором раунде под общим 34-м номером на драфте НХЛ 2011 года.