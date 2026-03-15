Защитник «Айлендерс» Мейфилд провёл 600-й матч в регулярках НХЛ
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Мейфилд провёл свой 600-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Юбилейной для него стала игра с «Калгари Флэймз» (3:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сизикас (Маклин) – 10:06 2:0 Хольмстрём (Шенн, Дюклер) – 16:35 3:0 Хольмстрём (Пажо) – 19:35 (sh) 3:1 Баклунд (Мяяття, Баль) – 42:17 3:2 Коулман (Кузнецов) – 48:28
Теперь на счету 33-летнего хоккеиста стало 600 матчей в регулярках в составе «Айлендерс» и 135 (30+105) очков. В нынешнем сезоне он провёл 65 игр, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами при полезности «-7».
Мейфилд на протяжении всей карьеры в НХЛ выступает за клуб из Нью-Йорка. Он был выбран «Айлендерс» во втором раунде под общим 34-м номером на драфте НХЛ 2011 года.
