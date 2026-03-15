Фридман: «Торонто» и Мэттьюс рассчитывают, что ему не понадобится операция

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с травмой нападающего и капитана «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

«В общем, сейчас «Мэйпл Лифс» и Остон Мэттьюс рассчитывают, что ему не понадобится операция. Они узнают об этом через неделю-две, наверное, но надеются, что операция ему не потребуется. Главное здесь то, что, даже если ему понадобится операция, на данный момент нет опасений, что это отразится на следующем сезоне. Они считают, что он сможет восстановиться за лето и начнёт следующий сезон вовремя, если операция не потребуется», – приводит слова Фридмана Sportsnet.

Напомним, защитник «Анахайм Дакс» Радко Гудас нанёс Мэттьюсу удар коленом в колено во время матча регулярного чемпионата. Он досрочно завершил сезон.