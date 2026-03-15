39-летний Радулов высказался о возможном продолжении карьеры после следующего сезона

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался о своих планах на будущее и выразил желание продолжить карьеру после следующего сезона.

— Действительно до сих пор получаете удовольствие от хоккея?
— Да, получаю. Когда не буду получать, это сразу станет видно.

— То есть и следующий год не будет последним?
— В этом возрасте загадывать сложно. Конечно, мне бы хотелось, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре. Пока она есть, всё горит и тебе небезразлично, не обращаешь внимания не другие факторы.

— Может быть, что-то болит по утрам или после тяжёлых матчей?
— Всё равно с каждым годом становится тяжелее. Здоровье не обманешь. Например, тяжелее стал засыпать после игр. Когда игры идут часто, накапливаются микротравмы. Но это нормально. Поэтому приходится где-то больше готовиться, уделять дополнительное время восстановлению, — приводит слова Радулова «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 39-летний форвард провёл 62 матча, в которых набрал 51 (20+31) очко. В январе этого года «Локомотив» заключил новое соглашение с Радуловым до конца сезона-2026/2027.

