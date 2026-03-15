Форвард «Торонто» Доми провёл 800-й матч в регулярках НХЛ
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Доми провёл свой 800-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Юбилейной для него стала игра с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б). В этом матче он отметился заброшенной шайбой.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пауэр (Бенсон, Кэррик) – 02:01 1:1 Джошуа (Робертсон) – 06:09 1:2 Доми (Нюландер, Нис) – 20:53 2:2 Куинн (Эстлунд, Маклауд) – 31:21 (pp) 3:2 Куинн – 65:00
Теперь на его счету стало 482 (148+334) очка в 800 матчах в регулярках. Отмечается, что его отец Тай Доми провёл 1020 игр в НХЛ. Они стали 11-м дуэтом отца и сына в истории лиги с 800 матчами за карьеру у каждого. Единственными другими дуэтами, в состав которых входит действующий игрок, являются Адам и Дэйв Лаури, Коннор и Горд Мёрфи, а также Ник и Маркус Фолиньо и их отец Майк.
В нынешнем сезоне 31-летний Доми провёл 65 встреч, в которых набрал 32 (10+22) очка.
Комментарии
- 15 марта 2026
-
15:22
-
15:10
-
14:52
-
14:38
-
14:10
-
13:58
-
13:28
-
13:06
-
12:36
-
12:15
-
12:04
-
11:45
-
11:37
-
11:20
-
11:18
-
10:55
-
10:42
-
10:30
-
10:16
-
09:56
-
09:34
-
09:30
-
09:20
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:32
-
08:12
-
07:47
-
07:35
-
07:18
-
07:07
-
06:54
-
06:54