Главная Хоккей Новости

Форвард «Торонто» Доми провёл 800-й матч в регулярках НХЛ

Форвард «Торонто» Доми провёл 800-й матч в регулярках НХЛ
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Доми провёл свой 800-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Юбилейной для него стала игра с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б). В этом матче он отметился заброшенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пауэр (Бенсон, Кэррик) – 02:01     1:1 Джошуа (Робертсон) – 06:09     1:2 Доми (Нюландер, Нис) – 20:53     2:2 Куинн (Эстлунд, Маклауд) – 31:21 (pp)     3:2 Куинн – 65:00    

Теперь на его счету стало 482 (148+334) очка в 800 матчах в регулярках. Отмечается, что его отец Тай Доми провёл 1020 игр в НХЛ. Они стали 11-м дуэтом отца и сына в истории лиги с 800 матчами за карьеру у каждого. Единственными другими дуэтами, в состав которых входит действующий игрок, являются Адам и Дэйв Лаури, Коннор и Горд Мёрфи, а также Ник и Маркус Фолиньо и их отец Майк.

В нынешнем сезоне 31-летний Доми провёл 65 встреч, в которых набрал 32 (10+22) очка.

