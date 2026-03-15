Форвард «Торонто» Доми провёл 800-й матч в регулярках НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Доми провёл свой 800-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Юбилейной для него стала игра с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б). В этом матче он отметился заброшенной шайбой.

Теперь на его счету стало 482 (148+334) очка в 800 матчах в регулярках. Отмечается, что его отец Тай Доми провёл 1020 игр в НХЛ. Они стали 11-м дуэтом отца и сына в истории лиги с 800 матчами за карьеру у каждого. Единственными другими дуэтами, в состав которых входит действующий игрок, являются Адам и Дэйв Лаури, Коннор и Горд Мёрфи, а также Ник и Маркус Фолиньо и их отец Майк.

В нынешнем сезоне 31-летний Доми провёл 65 встреч, в которых набрал 32 (10+22) очка.