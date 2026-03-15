Вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой сделал красивый сейв в матче с «Шанхайскими Драконами»

Вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой совершил красивый сейв в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами», отразив шайбу лёжа ногой. Встреча проходит в эти минуты, после первого периода счёт 1:0 в пользу уфимского клуба.

На восьмой минуте матча нападающий китайской команды Кевин Лабанк пробил по воротам. Однако голкипер, уже завалившись вперёд после предыдущей атаки, поднял ногу и отразил шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провёл 51 игру, в которых одержал 25 побед при надёжности 2,16 и 93,0% отражённых бросков.