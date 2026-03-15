Когда Александр Овечкин забросит 1000-ю шайбу в НХЛ?

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге до шести матчей. На данный момент на счету форварда 998 шайб с учётом плей-офф.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 27 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 74 очка за 68 игр. До окончания регулярного чемпионата «столичным» осталось провести 14 встреч.