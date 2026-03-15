Гришин высказался о предстоящей заключительной выездной серии «Нефтехимика» в регулярке

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о задачах команды перед заключительной выездной серией игр регулярного чемпионата КХЛ. Клубу из Нижнекамска предстоит провести три встречи: с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, «Салаватом Юлаевым» в Уфе и «Спартаком» в Москве.

— Игорь Владимирович, «Нефтехимик» досрочно обеспечил выход в плей-офф. Впереди три матча на выезде. Какие задачи ставите перед командой?

— Ребят мотивировали на то, что этот выезд у нас в плане подготовки к кубковым матчам очень важный. Необходимо, чтобы мы вошли в тот режим, в котором собираемся играть в плей-офф. Поэтому серьёзно к этим играм готовимся, серьёзно относимся к ним и надеемся показать хороший хоккей.

— Обращаете внимание на турнирную таблицу, как-то присматриваетесь к возможным соперникам?

— На самом деле только смотрим, кто займёт восьмое место. А так, просто интересно, кто будет нашим соперником. По большому счёту нам всё равно. Ведь все команды сильные, особенно те, которые в верхней части нашей турнирной таблицы. Поэтому выбирать не приходится.

— Все ли живы-здоровы и в полном ли составе отправятся на выезд?

— За исключением Владислава Барулина, который травмирован, едут все. Андрей Белозёров в составе, Динар Хафизуллин уже тренируется с командой в полную. Надеюсь, что в этой поездке он уже сыграет. Так что на эти матчи отправляемся боевым составом, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».