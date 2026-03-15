«Амур» обыграл «Сочи» и до трёх очков сократил отставание от «Сибири» в борьбе за плей-офф

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Сочи» и хабаровским «Амуром». Победу одержали гости со счётом 3:2.

На седьмой минуте матча счёт открыл хоккеист «Амура» Андрей Крутов, которому ассистировали Александр Филатьев и Виктор Балдаев. В начале второго периода «Амур» увеличил преимущество в счёте — отличился Кирилл Ураков с передач Егора Рыкова и Кирилла Слепца. В середине второго периода «Сочи» размочил счёт — гол забил Дмитрий Уткин, которому ассистировали Илья Хохлов и Дмитрий Кагарлицкий. За четыре минуты до конца третьего периода Уткин оформил дубль и сравнял счёт. За 20 секунд до конца третьего периода победный гол «Амура» забил Данил Юртайкин.

«Амур» сократил отставание от «Сибири» до трёх очков в борьбе за последнее место в плей-офф. Хабаровский клуб провёл на одну встречу больше, чем команда из Новосибирска, и до конца регулярки сыграет ещё два матча.