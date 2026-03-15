В матче «Салават Юлаев» — «Шанхайские Драконы» состоялась яркая драка
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Идёт третий период — счёт 3:0 в пользу хозяев.
15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
5 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сучков (Жаровский, Кузнецов) – 01:16 (5x5) 2:0 Ремпал (Родевальд, Стюарт) – 24:26 (5x5) 3:0 Родевальд – 33:15 (4x5) 3:1 Кузнецов (Сомерби) – 41:07 (5x5) 3:2 Сомерби (Акользин, Кузнецов) – 45:28 (5x5) 4:2 Жаровский (Кузнецов, Зоркин) – 46:15 (5x5)
В концовке второго периода при счёте 3:0 состоялась яркая драка между нападающим «Салавата Юлаева» Девином Броссо и защитником «Шанхайских Драконов» Уайаттом Калинюком. Хоккеисты договорились о драке и сбросили перчатки. Оба игрока обменялись ударами и завершили драку без шлемов. Хоккеисты получили по пять штрафных минут за драку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
