В матче «Салават Юлаев» — «Шанхайские Драконы» состоялась яркая драка

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Идёт третий период — счёт 3:0 в пользу хозяев.

В концовке второго периода при счёте 3:0 состоялась яркая драка между нападающим «Салавата Юлаева» Девином Броссо и защитником «Шанхайских Драконов» Уайаттом Калинюком. Хоккеисты договорились о драке и сбросили перчатки. Оба игрока обменялись ударами и завершили драку без шлемов. Хоккеисты получили по пять штрафных минут за драку.

