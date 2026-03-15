Жаровский забил впервые с 22 февраля. Кузнецов отдал эффектную голевую передачу

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Идёт третий период — счёт 4:2 в пользу хозяев.

В середине третьего периода «Салават Юлаев» забросил великолепную шайбу. Нападающий Евгений Кузнецов вышел один на один с вратарём «Шанхайских Драконов», однако не стал бросать по воротам, а с разворота сделал передачу на подключившегося Александра Жаровского. Форвард поразил уже пустой угол ворот и отличился впервые с 22 февраля.

