Жаровский забил впервые с 22 февраля. Кузнецов отдал эффектную голевую передачу
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Идёт третий период — счёт 4:2 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сучков (Жаровский, Кузнецов) – 01:16 (5x5) 2:0 Ремпал (Родевальд, Стюарт) – 24:26 (5x5) 3:0 Родевальд – 33:15 (4x5) 3:1 Кузнецов (Сомерби) – 41:07 (5x5) 3:2 Сомерби (Акользин, Кузнецов) – 45:28 (5x5) 4:2 Жаровский (Кузнецов, Зоркин) – 46:15 (5x5) 5:2 Броссо (Ремпал, Стюарт) – 52:40 (5x4) 5:3 Меркли – 55:55 (5x5)
В середине третьего периода «Салават Юлаев» забросил великолепную шайбу. Нападающий Евгений Кузнецов вышел один на один с вратарём «Шанхайских Драконов», однако не стал бросать по воротам, а с разворота сделал передачу на подключившегося Александра Жаровского. Форвард поразил уже пустой угол ворот и отличился впервые с 22 февраля.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
