Салават Юлаев — Шанхайские Драконы, результат матча 15 марта 2026, счёт 5:3, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» забросил пять шайб и обыграл «Шанхайских Драконов»
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сучков (Жаровский, Кузнецов) – 01:16 (5x5)     2:0 Ремпал (Родевальд, Стюарт) – 24:26 (5x5)     3:0 Родевальд – 33:15 (4x5)     3:1 Кузнецов (Сомерби) – 41:07 (5x5)     3:2 Сомерби (Акользин, Кузнецов) – 45:28 (5x5)     4:2 Жаровский (Кузнецов, Зоркин) – 46:15 (5x5)     5:2 Броссо (Ремпал, Стюарт) – 52:40 (5x4)     5:3 Меркли – 55:55 (5x5)    

Голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Егор Сучков, Шелдон Ремпал, Джек Родевальд, Александр Жаровский и Девин Броссо. За китайский клуб отличились Владимир Кузнецов, Дойл Сомерби и Ник Меркли. Отметим, в середине третьего периода травму получил вратарь «Шанхайских Драконов» Андрей Тихомиров, неудачно потянувшись за шайбой.

«Салават Юлаев» прервал свою серию из трёх поражений. «Шанхайские Драконы» уступили в пятый раз кряду.

