«Салават Юлаев» забросил пять шайб и обыграл «Шанхайских Драконов»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Егор Сучков, Шелдон Ремпал, Джек Родевальд, Александр Жаровский и Девин Броссо. За китайский клуб отличились Владимир Кузнецов, Дойл Сомерби и Ник Меркли. Отметим, в середине третьего периода травму получил вратарь «Шанхайских Драконов» Андрей Тихомиров, неудачно потянувшись за шайбой.

«Салават Юлаев» прервал свою серию из трёх поражений. «Шанхайские Драконы» уступили в пятый раз кряду.