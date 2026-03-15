«Салават Юлаев» забросил пять шайб и обыграл «Шанхайских Драконов»
Поделиться
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сучков (Жаровский, Кузнецов) – 01:16 (5x5) 2:0 Ремпал (Родевальд, Стюарт) – 24:26 (5x5) 3:0 Родевальд – 33:15 (4x5) 3:1 Кузнецов (Сомерби) – 41:07 (5x5) 3:2 Сомерби (Акользин, Кузнецов) – 45:28 (5x5) 4:2 Жаровский (Кузнецов, Зоркин) – 46:15 (5x5) 5:2 Броссо (Ремпал, Стюарт) – 52:40 (5x4) 5:3 Меркли – 55:55 (5x5)
Голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Егор Сучков, Шелдон Ремпал, Джек Родевальд, Александр Жаровский и Девин Броссо. За китайский клуб отличились Владимир Кузнецов, Дойл Сомерби и Ник Меркли. Отметим, в середине третьего периода травму получил вратарь «Шанхайских Драконов» Андрей Тихомиров, неудачно потянувшись за шайбой.
«Салават Юлаев» прервал свою серию из трёх поражений. «Шанхайские Драконы» уступили в пятый раз кряду.
Комментарии
- 15 марта 2026
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:15
-
15:54
-
15:45
-
15:22
-
15:10
-
14:52
-
14:38
-
14:10
-
13:58
-
13:28
-
13:06
-
12:36
-
12:15
-
12:04
-
11:45
-
11:37
-
11:20
-
11:18
-
10:55
-
10:42
-
10:30
-
10:16
-
09:56
-
09:34
-
09:30
-
09:20
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:32
-
08:12