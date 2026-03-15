Ник Меркли установил новый рекорд «Шанхайских Драконов» по голам за сезон
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сучков (Жаровский, Кузнецов) – 01:16 (5x5)     2:0 Ремпал (Родевальд, Стюарт) – 24:26 (5x5)     3:0 Родевальд – 33:15 (4x5)     3:1 Кузнецов (Сомерби) – 41:07 (5x5)     3:2 Сомерби (Акользин, Кузнецов) – 45:28 (5x5)     4:2 Жаровский (Кузнецов, Зоркин) – 46:15 (5x5)     5:2 Броссо (Ремпал, Стюарт) – 52:40 (5x4)     5:3 Меркли – 55:55 (5x5)    

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли забросил свою 24-ю шайбу в текущем регулярном сезоне КХЛ и установил новый снайперский рекорд китайского клуба, превзойдя достижение Девина Броссо.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету канадского нападающего 24 гола и 21 результативная передача в 66 матчах. Ранее в КХЛ Меркли выступал за минское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист».

