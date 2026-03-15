Ник Меркли установил новый рекорд «Шанхайских Драконов» по голам за сезон

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли забросил свою 24-ю шайбу в текущем регулярном сезоне КХЛ и установил новый снайперский рекорд китайского клуба, превзойдя достижение Девина Броссо.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету канадского нападающего 24 гола и 21 результативная передача в 66 матчах. Ранее в КХЛ Меркли выступал за минское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист».