«К пацанам вопросов никаких». Главный тренер «Сочи» — о поражении в матче с «Амуром»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (2:3), в котором хабаровский клуб забросил победную шайбу за 22 секунды до конца третьего периода.

«Первый период начали не очень активно, многие ребята адаптировались. Во втором периоде отодвинули игру к воротам соперника, гол забили. В третьем периоде забили, но в концовке допустили ошибку, соперник опять забросил на одну шайбу больше. График у нас непростой, пять игр за семь дней, много травмированных, сегодня ещё один защитник поехал на обследование. К пацанам вопросов никаких. Парни бьются, ловили шайбу, головой под неё прыгали. Те, кто вышел сегодня, проявили себя достойно. Дима Уткин забросил две шайбы, молодые ребята вышли — мы рассчитываем на каждого игрока», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.