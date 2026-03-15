«К пацанам вопросов никаких». Главный тренер «Сочи» — о поражении в матче с «Амуром»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (2:3), в котором хабаровский клуб забросил победную шайбу за 22 секунды до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Крутов (Филатьев, Балдаев) – 06:48 (5x5)     0:2 Ураков (Рыков, Слепец) – 21:49 (5x5)     1:2 Уткин (Хохлов, Кагарлицкий) – 36:17 (5x5)     2:2 Уткин (Кагарлицкий, Бикмуллин) – 55:49 (5x5)     2:3 Юртайкин (Воробьёв, Крутов) – 59:38 (5x5)    

«Первый период начали не очень активно, многие ребята адаптировались. Во втором периоде отодвинули игру к воротам соперника, гол забили. В третьем периоде забили, но в концовке допустили ошибку, соперник опять забросил на одну шайбу больше. График у нас непростой, пять игр за семь дней, много травмированных, сегодня ещё один защитник поехал на обследование. К пацанам вопросов никаких. Парни бьются, ловили шайбу, головой под неё прыгали. Те, кто вышел сегодня, проявили себя достойно. Дима Уткин забросил две шайбы, молодые ребята вышли — мы рассчитываем на каждого игрока», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.

