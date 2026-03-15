Видео незасчитанного гола «Локомотива» на их отложенном штрафе в матче с минским «Динамо»
В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
1 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 16:41 (5x5) 1:1 Лимож (Энас, Смит) – 26:03 (5x5)
В первом периоде шайба влетела в ворота минского «Динамо» на отложенном штрафе «Локомотива». Нападающий минчан Виталий Пинчук контролировал шайбу в своей зоне. В борьбе с форвардом «Локомотива» Георгием Ивановым он срезал шайбу в свои ворота. Арбитр матча сначала жестом показал, что гол засчитан, а затем объявил удаление «Локомотива», и матч продолжился со счёта 0:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
