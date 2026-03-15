«Команда проделала большую работу». Козлов — о положении «Салавата Юлаева» в таблице

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сучков (Жаровский, Кузнецов) – 01:16 (5x5)     2:0 Ремпал (Родевальд, Стюарт) – 24:26 (5x5)     3:0 Родевальд – 33:15 (4x5)     3:1 Кузнецов (Сомерби) – 41:07 (5x5)     3:2 Сомерби (Акользин, Кузнецов) – 45:28 (5x5)     4:2 Жаровский (Кузнецов, Зоркин) – 46:15 (5x5)     5:2 Броссо (Ремпал, Стюарт) – 52:40 (5x4)     5:3 Меркли – 55:55 (5x5)    

– Хороший быстрый гол, после этого была небольшая пауза, соперник хорошо нагнетал и заставлял ошибаться. Выстояли, забили, в меньшинстве хорошо отыграли, справились с их большинством. Спасибо болельщикам, что собрались сегодня поддержать нас всей ареной.

– Третий период получился с приключениями. Как его оцените?
– То, что соперник хотел отыграться… Они забили два гола, но мы всё равно продолжали играть, работать. Обе команды хотели победить.

– Сейчас «Салават» гарантированно займёт пятое или шестое место. Как вам такой результат?
– Исходя из того, как мы начали сезон, считаю, команда проделала большую работу.

– Насколько эта победа разрядила обстановку после серии поражений?
– Каждая победа придаёт позитивных эмоций.

– Довольно много пропустили сегодня. Есть претензии к команде?
– Ошибки происходят всегда, но мне понравилось, что ребята бились и боролись до конца. Тем более играли против хорошего соперника, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» забросил пять шайб и обыграл «Шанхайских Драконов»
