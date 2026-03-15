«Команда проделала большую работу». Козлов — о положении «Салавата Юлаева» в таблице

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (5:3).
– Хороший быстрый гол, после этого была небольшая пауза, соперник хорошо нагнетал и заставлял ошибаться. Выстояли, забили, в меньшинстве хорошо отыграли, справились с их большинством. Спасибо болельщикам, что собрались сегодня поддержать нас всей ареной.
– Третий период получился с приключениями. Как его оцените?
– То, что соперник хотел отыграться… Они забили два гола, но мы всё равно продолжали играть, работать. Обе команды хотели победить.
– Сейчас «Салават» гарантированно займёт пятое или шестое место. Как вам такой результат?
– Исходя из того, как мы начали сезон, считаю, команда проделала большую работу.
– Насколько эта победа разрядила обстановку после серии поражений?
– Каждая победа придаёт позитивных эмоций.
– Довольно много пропустили сегодня. Есть претензии к команде?
– Ошибки происходят всегда, но мне понравилось, что ребята бились и боролись до конца. Тем более играли против хорошего соперника, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.
- 15 марта 2026
