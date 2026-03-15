Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Шанхаем» и может пропустить следующую игру
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что нападающий Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Шанхайскими Драконами» (5:3) и может не сыграть в следующей встрече. Форвард получил повреждение в третьем периоде в столкновении с игроком соперника и не сразу смог подняться со льда.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сучков (Жаровский, Кузнецов) – 01:16 (5x5) 2:0 Ремпал (Родевальд, Стюарт) – 24:26 (5x5) 3:0 Родевальд – 33:15 (4x5) 3:1 Кузнецов (Сомерби) – 41:07 (5x5) 3:2 Сомерби (Акользин, Кузнецов) – 45:28 (5x5) 4:2 Жаровский (Кузнецов, Зоркин) – 46:15 (5x5) 5:2 Броссо (Ремпал, Стюарт) – 52:40 (5x4) 5:3 Меркли – 55:55 (5x5)
– Как состояние Евгения Кузнецова?
– Он получил повреждение, вышел попробовать на лёд, но не смог продолжить встречу. Есть вероятность, что он не сыграет в следующем матче, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.
В этом сезоне Кузнецов провёл 18 матчей за «Салават» и набрал 18 (6+12) очков при полезности показателе «+6».
