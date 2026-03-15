Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Шанхаем» и может пропустить следующую игру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что нападающий Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Шанхайскими Драконами» (5:3) и может не сыграть в следующей встрече. Форвард получил повреждение в третьем периоде в столкновении с игроком соперника и не сразу смог подняться со льда.

– Как состояние Евгения Кузнецова?

– Он получил повреждение, вышел попробовать на лёд, но не смог продолжить встречу. Есть вероятность, что он не сыграет в следующем матче, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

В этом сезоне Кузнецов провёл 18 матчей за «Салават» и набрал 18 (6+12) очков при полезности показателе «+6».