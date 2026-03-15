Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Локомотив, результат матча 15 марта 2026, счет 2:1 Б, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» и прервало серию из четырёх поражений
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Упорная встреча завершилась со счётом 2:1 по буллитам в пользу хозяев.

15 марта 2026, воскресенье. 17:10 МСК
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 16:41 (5x5)     1:1 Лимож (Энас, Смит) – 26:03 (5x5)     2:1 Энас – 65:00    

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, которому ассистировали Максим Берёзкин и Максим Шалунов. Минское «Динамо» сравняло счёт в середине второго периода благодаря голу Алекса Лиможа с передач Сэма Энаса и Тая Смита. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали хозяева площадки.

В сезонной серии команды поделили победы поровну — 3-3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android