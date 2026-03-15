Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» и прервало серию из четырёх поражений
В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Упорная встреча завершилась со счётом 2:1 по буллитам в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 16:41 (5x5) 1:1 Лимож (Энас, Смит) – 26:03 (5x5) 2:1 Энас – 65:00
На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, которому ассистировали Максим Берёзкин и Максим Шалунов. Минское «Динамо» сравняло счёт в середине второго периода благодаря голу Алекса Лиможа с передач Сэма Энаса и Тая Смита. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали хозяева площадки.
В сезонной серии команды поделили победы поровну — 3-3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
