Минское «Динамо» обеспечило себе старт плей-офф на домашнем льду

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Упорная встреча завершилась со счётом 2:1 по буллитам в пользу хозяев.

Эта победа позволила минскому «Динамо» гарантировать себе старт плей-офф на домашнем льду. На данный момент белорусский клуб занимает второе место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 85 очков в 66 матчах. До конца регулярного чемпионата минчане проведут ещё два матча.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта, а первый раунд плей-офф стартует 23 марта.