Минское «Динамо» обеспечило себе старт плей-офф на домашнем льду

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Упорная встреча завершилась со счётом 2:1 по буллитам в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 16:41 (5x5)     1:1 Лимож (Энас, Смит) – 26:03 (5x5)     2:1 Энас – 65:00    

Эта победа позволила минскому «Динамо» гарантировать себе старт плей-офф на домашнем льду. На данный момент белорусский клуб занимает второе место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 85 очков в 66 матчах. До конца регулярного чемпионата минчане проведут ещё два матча.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта, а первый раунд плей-офф стартует 23 марта.

